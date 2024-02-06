Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

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В результате атаки националистов погибли 28 мирных жителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo; 5-tv.ru

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Россия запросила на 6 февраля срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. В результате прямого попадания ракетами HIMARS по пекарне и кафе рядом с ней погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок и беременная женщина. Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии.

Вместе с Лисичанском скорбит сейчас вся страна. На стадионе «Ростов Арена» появилась надпись в поддержку жителей ЛНР. А в Москве, как и во многих городах, возник стихийный мемориал. Люди приносят цветы и таблички со словами — «Не забудем, не простим».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

 

Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
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