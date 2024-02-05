При ударе ВСУ по Лисичанску погиб министр ЧС Алексей Потелещенко

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 105 0

Общее количество жертв достигло 28.

При ударе ВСУ по Лисичанску погиб министр ЧС Алексей Потелещенко

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Министр чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Луганской народной республике (ЛНР) Алексей Потелещенко погиб при ударе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщил представитель ведомства.

Как передает ТАСС, Потелещенко был опознан среди других погибших.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены. Погибли, по последним данным, 28 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску. Новый теракт — «благодарность» Незалежной за финансовую поддержку стран Евросоюза, добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лисичанске завершена поисковая операция на месте атаки ВСУ.

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