В ООН осудили удар боевиков ВСУ по пекарне в Лисичанске

Генсек организации считает атаки против мирных жителей неприемлемыми.
Фото: Telegram / Официальный канал Правительства Луганской Народной Республики / government_lnr
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Удар боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому объекту в Лисичанске — неприемлемо. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудив действия киевского режима.
«Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители», — говорится в сообщении, которое направил журналистам официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
В тексте также говорится о том, что атаки на гражданские объекты запрещены международным правом и должны быть прекращены.
ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены. Погибли, по последним данным, 28 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Луганской народной республике (ЛНР) Алексей Потелещенко погиб при ударе боевиков ВСУ в Лисичанске.
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