Число жертв в результате удара ВСУ по Лисичанску выросло до 20
Спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей.
Фото: МЧС России / ТАСС
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Сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов в Лисичанске после удара ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску. Новый теракт — «благодарность» Незалежной за финансовую поддержку стран ЕС, добавила она.
Европейцы должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют ВСУ, которые с их помощью убивают мирных жителей, убеждена Захарова.
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