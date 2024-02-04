Число жертв в результате удара ВСУ по Лисичанску выросло до 20

Сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов в Лисичанске после удара ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску. Новый теракт — «благодарность» Незалежной за финансовую поддержку стран ЕС, добавила она.

Европейцы должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют ВСУ, которые с их помощью убивают мирных жителей, убеждена Захарова.