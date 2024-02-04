Разбивают сердца хозяев: какие породы собак живут меньше остальных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Кавказские овчарки и бульдоги живут меньше бордер-терьеров

Разбивают сердца хозяев: какие породы собак живут меньше остальных

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Что удалось выяснить исследователям?

Британские ученые исследовали полмиллиона собак и выяснили, какие породы живут меньше. Результат их работы был опубликованы в журнале Scientific Reports.

Так, основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, стали порода, пол, размер и форма головы. Оказалось, что собаки с плоской мордой — мопсы и бульдоги — чаще болеют.

Мелкие породы собак живут дольше крупных, а самки — дольше самцов. Последний факт касается как чистокровных собак, так и скрещенных.

Наиболее подвержены риску ранней смерти кавказская овчарка, кане-корсо, сенбернар и французский бульдог. С другой стороны, меньше всего это грозит сиба-ину, континентальному той-спаниелю, миниатюрной таксе и бордер-колли.

То есть у мелких и средних пород собак с более вытянутой мордой продолжительность жизни больше. Такая тенденция наблюдается как у самок, так и у самцов.

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