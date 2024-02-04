Касается всех: как можно потерять жилье из-за подписи в интернете

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

Касается всех: как можно потерять жилье из-за подписи в интернете

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Передача ЭЦП третьим лицам может породить различные негативные последствия

Адвокат и преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, предупредил, что россияне могут остаться без жилья, если их электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет к третьим лицам. Об этом пишет агентство «Прайм».

Он отметил, что передача электронной подписи третьим лицам может породить различные негативные последствия, такие как оформление кредитных договоров на имя владельца ЭЦП, назначение его руководителем недобросовестной компании или продажа его имущества. Данные преступные действия могут привести к уголовной ответственности для владельца подписи.

Для предотвращения таких случаев юрист рекомендует обеспечивать надежную защиту носителя, на котором находится электронная подпись, не использовать один носитель для хранения нескольких подписей, не хранить пароль от ЭЦП в общедоступном месте и контролировать передачу пароля третьим лицам. Кроме того, Данилов советует накладывать ограничения на регистрационные действия с недвижимостью, запрещая их без личного присутствия владельца.

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