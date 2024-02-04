Обрела последнее пристанище: вдову Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище
Вдову Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Зоя Хиль пережила любимого супруга на 12 лет.
Вдову Эдуарда Хиля проводили в последний путь и похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. Сегодня состоялось прощание с Зоей Хиль. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru и делится кадрами с церемонии.
Зоя Хиль пережила своего любимого супруга на 12 лет. Ее похоронили рядом с мужем, недалеко от часовни Ксении Блаженной. Прощание состоялось в Петербурге на Васильевском острове. Присутствовали лишь близкие семьи и родные люди.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как умерла вдова Эдуарда Хиля. Сын пары Дмитрий рассказал о смерти мамы сайту 5-tv.ru.
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