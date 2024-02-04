«Ад какой-то»: актер Сергей Ершов рассказал о борьбе с тяжелой зависимостью

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 54 0

Актер Сергей Ершов бросил курить из-за боязни инсульта

«Ад какой-то»: актер Сергей Ершов рассказал о борьбе с тяжелой зависимостью

Фото: Кадр из сериала «Мама будет против», 2023 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что заставило актера навсегда забыть о вредной привычке?

Звезда «Уральских пельменей» актер Сергей Ершов сообщил подробности о своей зависимости, которая могла стоить ему жизни. Признался в этом артист в беседе с изданием E1.RU.

В 36 лет актер начал курить. Зависимость быстро завлекла Сергея. Опомнился он лишь тогда, когда его увезла скорая с гипертоническим кризом. Давление было под 200. В больнице Ершов провел неделю.

«Мне врач говорит: „Вот все, что ты делаешь, это еще более или менее. Но самое (плохое. — Прим. ред.), что ты делаешь, — это куришь. Или перестаешь курить, или тебя так каждый месяц будут возить“. Следующая стадия — это уже инсульт. До него мне не хватало буквально стакана кофе и пары сигарет. Меня спасло чудо какое-то. Я на этом остановился, и после этого меня как отрезало в больнице», — поделился воспоминаниями актер.

Хоть Ершову и нелегко было бороться с зависимостью, все же весть о возможном летальном исходе навсегда отбила у звезды «Реальных пацанов» желание курить и даже думать о сигаретах.

«Я точно боюсь, что, если я хоть раз курну, могу снова (оказаться. — Прим. ред.) в больнице. А я вообще не хочу туда, в эту историю. Это для меня какой-то ад», — признается артист.

Сергей смог побороть еще одну губительную зависимость. А именно- зависимость от азартных игр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что психолог обнаружил у Бузовой серьезную зависимость.

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:27
Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии
22:14
В Польше ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий
21:56
Украинский чемпион мира ликвидирован в зоне спецоперации
21:40
«Я отмазался»: какое самое непристойное предложение получал Басков от поклонниц
21:26
«Вы многое сделаете в будущем»: о чем говорил Путин с участниками съезда «Движение первых»
21:12
«Ад какой-то»: актер Сергей Ершов рассказал о борьбе с тяжелой зависимостью

Сейчас читают

Обрела последнее пристанище: вдову Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище
Новый «мост»: зачем Такер Карлсон приехал в Россию
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса