«Ломает, как наркомана»: психолог обнаружил у Бузовой серьезную зависимость
Психолог Хорс: Ольга Бузова страдает серьезной зависимостью от работы
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Из-за увлечения любимым делом порой можно не заметить, как начинаются проблемы.
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова недавно отметила свой 38-й день рождения. Она старается работать, не покладая рук, и почти не отдыхает. Артистка не скрывает — карьера у нее в приоритете. Не дает себе расслабиться исполнительница даже во время болезней, как было на январских праздниках. Что скрывается за трудоголизмом Бузовой, в беседе с dni.ru раскрыл психолог Михаил Хорс.
Певица поделилась с поклонниками, что весь февраль планирует работать без выходных. Подобное «одержимое» отношение к своему делу стало вызывать беспокойство среди фанатов. Как отметил специалист, трудоголики часто думают, что искренне любят свою работу и именно поэтому уделяют ей столько внимания.
Однако без какой-либо активной деятельности такие люди начинают испытывать дискомфорт, а в случае певицы эксперт увидел серьезную зависимость.
«Их ломает без работы, как того наркомана или алкоголика без его веществ. Без постоянной занятости их мир кажется серым и унылым. Они не чувствуют свою важность без работы», — объяснил Михаил Хорс.
Также психолог подчеркнул, что подобный «уход в дела» может быть попыткой спрятаться от личных проблем. По словам специалиста, трудоголикам намного проще отстраниться от неприятностей, нежели признать свои ошибки и работать над жизнью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Бузовой ухаживает молодой миллионер.
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