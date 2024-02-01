«Ломает, как наркомана»: психолог обнаружил у Бузовой серьезную зависимость

Из-за увлечения любимым делом порой можно не заметить, как начинаются проблемы.

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова недавно отметила свой 38-й день рождения. Она старается работать, не покладая рук, и почти не отдыхает. Артистка не скрывает — карьера у нее в приоритете. Не дает себе расслабиться исполнительница даже во время болезней, как было на январских праздниках. Что скрывается за трудоголизмом Бузовой, в беседе с dni.ru раскрыл психолог Михаил Хорс.

Певица поделилась с поклонниками, что весь февраль планирует работать без выходных. Подобное «одержимое» отношение к своему делу стало вызывать беспокойство среди фанатов. Как отметил специалист, трудоголики часто думают, что искренне любят свою работу и именно поэтому уделяют ей столько внимания.

Однако без какой-либо активной деятельности такие люди начинают испытывать дискомфорт, а в случае певицы эксперт увидел серьезную зависимость.

«Их ломает без работы, как того наркомана или алкоголика без его веществ. Без постоянной занятости их мир кажется серым и унылым. Они не чувствуют свою важность без работы», — объяснил Михаил Хорс.

Также психолог подчеркнул, что подобный «уход в дела» может быть попыткой спрятаться от личных проблем. По словам специалиста, трудоголикам намного проще отстраниться от неприятностей, нежели признать свои ошибки и работать над жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Бузовой ухаживает молодой миллионер.