Вдох — выдох: это простое упражнение снизит риск развития болезни Альцгеймера

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Эндокринолог Павлова: дыхательные упражнения снизят риск болезни Альцгеймера

Вдох — выдох: это простое упражнение снизит риск развития болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Врач-эндокринолог рассказала, как можно эффективно защитить себя от деменции в старости.

Дыхательная гимнастика помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что медленное и спокойное дыхание улучшает состояние мозга. Болезнь Альцгеймера появляется из-за формирования амилоидных бляшек, но их появление можно замедлить с помощью соответствующего упражнения. Также дыхательная гимнастика помогает снизить уровень бета-амилоидных пептидов.

«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», — написала врач.

Такой способ профилактики был установлен исследователями из Калифорнийского университета. Они провели эксперимент, в котором приняли участие более 100 человек. На протяжении месяца они выполняли упражнение «медленное дыхание». По истечению четырех недель в их крови снизился уровень бета-амилоидных пептидов. А это очень хорошо для мозга.

«Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Первую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи», — рассказала врач.

Павлова отметила, что сердце чаще бьется на вдохе и реже на выдохе, когда задействована парасимпатическая система.

Оба варианта влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера. С годами человек теряет возможность свободно переключаться между нервными системами, но именно такой механизм снижает выработку бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма.

Врач подчеркнула, что для профилактики Альцгеймера полезно пить кофе в небольшом количестве, заниматься скандинавской ходьбой и регулярно принимать витамин D.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт оценил прорыв ученых в диагностике болезни Альцгеймера.

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