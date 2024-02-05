Посла Израиля вызовут в МИД России из-за неприемлемых высказываний

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 133 0

Причиной стали высказывания дипломата в одном из интервью.

Посла Израиля вызовут в МИД России из-за неприемлемых высказываний

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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МИД России намерен провести беседу с послом Израиля Симоной Гальперин после неприемлемых высказываний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.

«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дипломат допустила резкие высказывания в одном из интервью. В МИД России назвали их неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двухсторонних отношений.

В частности, Гальперин неуважительно высказалась об усилиях России по разрешению судьбы заложников в конфликте Израиля и ХАМАС. Кроме того, она допустила тезис о том, что Холокост — это уничтожение только еврейского народа, что, как подчеркнули в МИД, противоречит резолюции Генассамблеи ООН.

Между тем дипломат допустила вмешательство во внутренние дела России, заявив о необходимости изменений в «государственном календаре» страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что временный поверенный в делах Эстонии был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с планами перезахоронить останки советских военнослужащих в Таллине.

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