Посла Израиля вызовут в МИД России из-за неприемлемых высказываний

Причиной стали высказывания дипломата в одном из интервью.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
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МИД России намерен провести беседу с послом Израиля Симоной Гальперин после неприемлемых высказываний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.
«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дипломат допустила резкие высказывания в одном из интервью. В МИД России назвали их неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двухсторонних отношений.
В частности, Гальперин неуважительно высказалась об усилиях России по разрешению судьбы заложников в конфликте Израиля и ХАМАС. Кроме того, она допустила тезис о том, что Холокост — это уничтожение только еврейского народа, что, как подчеркнули в МИД, противоречит резолюции Генассамблеи ООН.
Между тем дипломат допустила вмешательство во внутренние дела России, заявив о необходимости изменений в «государственном календаре» страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что временный поверенный в делах Эстонии был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с планами перезахоронить останки советских военнослужащих в Таллине.
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