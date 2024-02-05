Более 15% брака обнаружили в подписях кандидата в президенты Надеждина

Недостатки в документах зафиксировали в ЦИК.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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В подписях политика Бориса Надеждина, сданных в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), обнаружили 15,348% брака. Об этом сообщил уполномоченный представитель «Гражданской инициативы», выдвинувшей его кандидатом в президенты, Игорь Артемьев.
Недостатки были зафиксированы в ходе проверки ЦИК. Артемьев уточнил, что заседание уже завершено, и впереди — большая работа.
«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», — сообщил Артемьев в своем Telegram-канале.
Для того, чтобы попасть в бюллетень выборов, кандидату допускается иметь не более 5% брака из 60 тысяч подписей.
ЦИК завершил прием подписей от участников выборов президента России
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России.
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