Более 15% брака обнаружили в подписях кандидата в президенты Надеждина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Недостатки в документах зафиксировали в ЦИК.

Более 15% брака обнаружили в подписях кандидата в президенты Надеждина

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Выборы президента России 2024

В подписях политика Бориса Надеждина, сданных в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), обнаружили 15,348% брака. Об этом сообщил уполномоченный представитель «Гражданской инициативы», выдвинувшей его кандидатом в президенты, Игорь Артемьев.

Недостатки были зафиксированы в ходе проверки ЦИК. Артемьев уточнил, что заседание уже завершено, и впереди — большая работа.

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», — сообщил Артемьев в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы попасть в бюллетень выборов, кандидату допускается иметь не более 5% брака из 60 тысяч подписей.

ЦИК завершил прием подписей от участников выборов президента России

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России.

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