Путин провел встречу с главой «Интер РАО» Ковальчуком: главное

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Путин провел встречу с главой «Интер РАО» Ковальчуком

Фото, видео: © РИА Новости /Александр Казаков; 5-tv.ru

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Были подведены итоги работы энергетической компании за прошлый год и планы на ближайшее время. Какие вопросы обсуждались еще?

В России реализуются масштабные проекты в сфере энергетики. Например, в Якутии строят Новоленскую теплоэлектростанцию — большой энергетический кластер, где будет создано полторы тысячи рабочих мест. Об этом Владимиру Путину сегодня рассказал руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Компания уверенно развивается. Электропотребление в России растет. А вот в Европе которая решила отказаться от нашей продукции, наоборот, наступил энергокризис. Пришлось распечатывать угольные шахты. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин остался впечатлен итогами работы «Интер РАО» за 2023 год.

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