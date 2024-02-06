Зима дошла до юга: в Ставропольском крае устраняют последствия метели

Чтобы выйти из дома жителям региона приходится прикладывать немало усилий.

В Ставропольском крае сейчас устраняют последствия сильнейшей метели. Для юга — любой снег зимой уже испытание, а на этот раз его выпало много. Город сразу встал в десятибалльных пробках, пассажиры выталкивали автобусы из сугробов, пытаясь хоть куда-то доехать.

А сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко, о зиме, которая неожиданно пришла на Ставрополье.

Это утро пешеходы и автолюбители Ставрополья встретили по колено в сугробах. Из-за сильного ветра и снежных заносов на нескольких участках дорог ограничили движение даже для большегрузного транспорта.

«Автомобильная дорога Ставрополь — Александровское — Минеральные воды. 64-й километр. Сильная метель, боковой ветер, осадки в виде снега», — комментируют происходящее очевидцы.

Из-за сложных метеоусловий власти региона разрешили родителям сегодня не отправлять детей в школы и детские сады.

«Погода плохая. Тут вот надо было в магазин сходить — пришлось», — жалуются местные жители.

Общественный транспорт работает с перебоями, на остановках с самого утра огромные очереди. На дорогах огромные пробки, автомобили застревают в снежной каше. Где-то выталкивать транспорт приходится самим пассажирам.

Некоторые участки дорог оказались заблокированными из-за упавших деревьев, кроны которых не выдерживали под тяжестью снега.

Во дворах приходится убирать самим жителям.

«Утро автомобилистов сегодня началось раньше обычного. Машины сильно замело и очистить их с помощью подручных средств проблематично, поэтому приходится вооружаться лопатами», — передает корреспондент с места.

На центральных улицах расчистка снега не прекращалась всю ночь и продолжается до сих пор.

Накануне этот же циклон бушевал в Сочи. Там до сих пор устраняют последствия. Только утром удалось частично восстановить работу железнодорожного вокзала. Но пока поезда курсируют только по маршрутам ближнего следования.

— До Ростова сейчас что-то есть? Поезда ходят вообще?

— Ходят, но с пересадками. Ближайший у нас на 13:56.

В аэропорту все еще остаются задержанными несколько рейсов. Синоптики предупредили, что угроза снегопада и лавинная опасность сохраняются в горах. На склонах Красной поляны закрыты некоторые горнолыжные трассы. Порывы ветра достигают 28 метров в секунду.