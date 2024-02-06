В Кремле успокоили россиян по поводу запрета VPN в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Песков заявил, что сейчас нет решений о запрете VPN в России

В Кремле успокоили россиян по поводу запрета VPN в России

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Прежде сообщалось о введении ограничений с 1 марта.

В настоящее время российские власти не имеют никаких решений по поводу запрета VPN в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет», — сказал он в беседе с журналистами.

Прежде в СМИ появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в которых сообщалось о запрете VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года. Данный метод обхода блокировок в интернете является запрещенным в Российской Федерации с 2020 года. Позднее Мизулина назвала эти публикации интерпретацией ее слов.

Ранее 5-tрассказывал со ссылкой на Минцифры, какие сервисы VPN будут блокироваться в России.

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