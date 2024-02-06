Урсула фон дер Ляйен уверена, что именно Россия влияет на климат на планете. Что дальше?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не далека от того, чтобы обвинить Россию в смещении оси Земли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на слова главы ЕК о том, что РФ несет ответственность за изменения климата на планете, который, по ее мнению, привел к многочисленным забастовками европейских фермеров.

«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений», — сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.

В ответ на это Мария Захарова назвала заявление главы ЕК «мощным поворотом».

«Неожиданно, но приятно, что мы ещн и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных „русских хакеров“. Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — написала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара».