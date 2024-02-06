«Неожиданно, но приятно»: Захарова ответила на обвинения главы Еврокомиссии

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 66 0

Захарова: глава Еврокомиссии скоро обвинит Россию в смещении оси Земли

«Неожиданно, но приятно»: Захарова ответила на обвинения главы Еврокомиссии

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Урсула фон дер Ляйен уверена, что именно Россия влияет на климат на планете. Что дальше?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не далека от того, чтобы обвинить Россию в смещении оси Земли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на слова главы ЕК о том, что РФ несет ответственность за изменения климата на планете, который, по ее мнению, привел к многочисленным забастовками европейских фермеров.

«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений», — сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.

В ответ на это Мария Захарова назвала заявление главы ЕК «мощным поворотом».

«Неожиданно, но приятно, что мы ещн и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных „русских хакеров“. Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — написала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара».

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
Путин выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Чили
15:55
Зима дошла до юга: в Ставропольском крае устраняют последствия метели
15:39
«Тролль Зеленский, коррупция и фиаско США на Украине»: скандальные высказывания Такера Карлсона
15:38
Без билета, визы и паспорта: что будет с россиянином, прибывшим «зайцем» в США
15:23
«Выжил из ума»: большинство американцев считают Байдена умственно отсталым
15:16
На Украине в десятый раз продлили военное положение и мобилизацию

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
Такер Карлсон покинул отель в Москве
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса