Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Вот уже вторую неделю подряд в мировом сообществе активно обсуждают судьбу пока еще действующего главкома ВСУ.

Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара»

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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К истории с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного приковано такое внимание, что за ней уже можно следить, как за телевизионной «мыльной оперой». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У кого ТВ-программа? Когда сериал „Санта-Залужный-Барбара“ заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — поиронизировала дипломат в своем Telegram-канале.

Информация о скорой отставке Залужного начала распространяться в украинских Telegram-каналах и СМИ в начале прошлой недели. Однако вскоре эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Позднее же президент Украины Владимир Зеленский признался, что «размышляет» об увольнении Залужного. Западная пресса в это время утверждает, что украинский лидер уже даже проводил с ним личную беседу — предлагал позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующий главком ВСУ ответил на это отказом.

При этом, по словам депутата Верховной Рады Украины Евгения Шевченко, Залужный согласился стать послом в Великобритании. Как скоро в Незалежной официально объявят о кадровых перестановках — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кличко отреагировал на «увольнение» Залужного.

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