«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Боррель рассказал, что провел утро в Киеве в бомбоубежище на фоне взрывов

«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве

Фото: Reuters / JULIEN WARNAND; 5-tv.ru

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Сегодня по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за серии мощных взрывов.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель провел в Киеве утро в бомбоубежище из-за сигналов тревоги, которые сопровождались звуками взрывов. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал он.

Жозеп Боррель прибыл в Киев с рабочим визитом накануне, 6 февраля. В украинской столице у него запланирован ряд встреч. Перед этим он в очередной раз призвал страны Европы к поддержке ВСУ «во что бы ни стало».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия мощных взрывов прогремела в разных регионах Украины. По всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. На фоне взрывов в одном из районов отключился свет.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

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