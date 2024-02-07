«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве
Боррель рассказал, что провел утро в Киеве в бомбоубежище на фоне взрывов
Фото: Reuters / JULIEN WARNAND; 5-tv.ru
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Сегодня по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за серии мощных взрывов.
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель провел в Киеве утро в бомбоубежище из-за сигналов тревоги, которые сопровождались звуками взрывов. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.
«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал он.
Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd
Жозеп Боррель прибыл в Киев с рабочим визитом накануне, 6 февраля. В украинской столице у него запланирован ряд встреч. Перед этим он в очередной раз призвал страны Европы к поддержке ВСУ «во что бы ни стало».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия мощных взрывов прогремела в разных регионах Украины. По всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. На фоне взрывов в одном из районов отключился свет.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
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