«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель провел в Киеве утро в бомбоубежище из-за сигналов тревоги, которые сопровождались звуками взрывов. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал он.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd