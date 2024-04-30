Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими боевиками

Обвиняемый сам искал контакта с террористической организацией.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, которая подчиняется Минобороны Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель УФСБ России по Приморскому краю.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины», — сообщил представитель ведомства.
Оказалось, что житель Приморья сам искал контакт и инициировал общение с человеком из организации. Обвиняемый оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности России.
Сейчас правонарушителя задержали, и он находится под стражей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Также УФСБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержали жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России.
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