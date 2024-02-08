ЦИК: выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта

Партии, выдвинувшие кандидата на должность президента России, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта. В ЦИК напомнили, что она не может содержать признаки экстремизма, провоцировать социальную или другую рознь. Пока Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов. Это Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков — единый кандидат «Новых людей» и «Партии Роста». А также Владимир Путин — он идет на выборы как самовыдвиженец.

Пока же кандидаты в президенты и их представители встречаются с избирателями в регионах. Так, доверенное лицо Владимира Путина — Артем Жога — в Ставрополе ознакомился с деятельностью регионального штаба Общественной поддержки.

И накануне Владислав Даванков от партии «Новые люди» в Хабаровске посетил один из самых ветхих домов в городе. Узнал, с какими проблемами сталкиваются жители, пообещал прописать свои предложения по реформированию сферы ЖКХ в предвыборной программе.

Представитель от КПРФ Николай Харитонов в Красноярске обсудил с работниками завода «Красмаш» развитие ракетно-космической отрасли, а также проверил цены на социально значимые продукты на городском рынке. Они оказались завышены. В связи с этим Харитонов предложил ограничить торговую наценку десятью процентами.

А кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече в Омске с родителями учащихся одной из школ выдвинул свои предложения по социальной адаптации детей-мигрантов. Он считает, что при поступлении в детские сады и школы они должны проходить собеседование на знание русского языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным.