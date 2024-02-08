«Карательные меры»: ЕС готовится к войне с Дональдом Трампом

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Bloomberg: ЕС размышляет об ответах на торговые тарифы в случае победы Трампа

«Карательные меры»: ЕС готовится к войне с Дональдом Трампом

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Европейцы боятся, что американский политик заметно усложнит им жизнь.

Европа готовится к трансатлантической торговой войне с США, которая может начаться в случае победы Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщил чиновник, пожелавший сохранить анонимность, уже сейчас правительства прорабатывают реакции на различные ограничения. В Европе не сомневаются, что Трамп может серьезно усложнить им жизнь.

«В прошлый раз Трамп пошатнул основы трансатлантических отношений, когда обрушился с критикой на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение европейские гарантии безопасности и назвал Брюссель «адской дырой“», — отмечают журналисты.

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае победы Дональда Трампа на выборах Евросоюзу придется увеличивать расходы на оборону. Бывший американский президент назвал спонсорство Штатами Североатлантического альянса — чрезмерным.

-8° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
Солидный юбилей: Санкт-Петербургский государственный университет отмечает 300-летие
10:08
«Карательные меры»: ЕС готовится к войне с Дональдом Трампом
10:06
В Wildberries отреагировали на драку между сотрудниками склада в Электростали
9:53
«Жуткая история»: депутата Рады шокировало избиение «наводчицы» из военкомата
9:50
«Порочный круг»: на Украине назрел конфликт между боевиками и гражданскими
9:45
«Нужно больше, но магии нет»: у Евросоюза закончилось оружие для Украины

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса