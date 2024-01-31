Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Алексей Панков
Алексей Панков 25 0

Политик уже несколько раз был номинирован на эту премию, но награду так и не получил.

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: Reuters / RONDA CHURCHILL

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Тема:
Нобелевская премия

Член палаты представителей Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По ее словам, на это повлияли политические решения бывшего лидера Америки. А именно содействие подписанию так называемых «Авраамовых соглашений», которые послужили основой для стабилизации отношений между рядом арабских стран и Израилем.

До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января. Результаты будет объявлены ​​в октябре.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Дональда Трампа есть возможности для завершения конфликта на Украине. Таким заявлением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Тема:
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