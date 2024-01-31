Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Политик уже несколько раз был номинирован на эту премию, но награду так и не получил.
Фото: Reuters / RONDA CHURCHILL
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Член палаты представителей Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По ее словам, на это повлияли политические решения бывшего лидера Америки. А именно содействие подписанию так называемых «Авраамовых соглашений», которые послужили основой для стабилизации отношений между рядом арабских стран и Израилем.
До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января. Результаты будет объявлены в октябре.
«Определенные последствия»: что ждет Европу и Украину в случае победы Трампа на выборах
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Дональда Трампа есть возможности для завершения конфликта на Украине. Таким заявлением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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