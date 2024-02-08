Один против всех: кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина

За что его ненавидят и боятся демократы США?

Главной темой недели стал визит в Москву американского журналиста Такера Карлсона, который стал первым иностранным интервьюером с начала специальной военной операции (СВО), решившим выслушать и придать огласке мнение России и президента Владимира Путина.

Однако, несмотря на шумиху в обществе и СМИ, а также теплый прием жителей столицы, многие россияне практически ничего не знают о Такере. 5-tv.ru решил покопаться в биографии журналиста и рассказать о том, как формировалась личность одного из главных консерваторов США.

Ранние годы

Такер Карлсон родился 16 мая 1969 года в семье известного журналиста Ричарда Уорнера Карлсона. Окончил частный колледж свободных искусств «Тринити-колледж» в городе Хартфорд штата Коннектикут.

В 1991 году пытался устроиться на работу в ЦРУ, однако получил отказ, и, по совету отца, подался в журналистику. Его карьера началась в национальном консервативном журнале Policy Review, в котором он был ответственным за проверку фактов.

Первая популярность

В 1999 году Карлсон взял интервью у тогдашнего губернатора Техаса Джорджа Буша для журнала Talk. Он акцентировал внимание на неуместном черном юморе Буша, а также на том, что кандидат в президенты уж больно часто матерится.

Опубликованная беседа сильно подпортила репутацию Буша и доставила тому проблем во время его президентской кампании 2000 года, в то время, как Карлсон завоевал репутацию борца за гражданские права.

В нулевые годы Такер активно делал карьеру в прессе и на ТВ, а в 2009 году попал на один из крупнейших консервативных телеканалов США — Fox News.

Период Fox News

Частые появления в эфире главного рупора Республиканской партии принесли Такеру широкую известность среди американских консерваторов. Он на всю страну выступал против Барака Обамы, когда тот в 2012 году переизбирался на пост президента США, а в 2016-м Карлсон стал ведущим собственного шоу «Такер Карлсон сегодня вечером», которое стало самой просматриваемой телепередачей года, собрав у экранов 3,7 миллиона зрителей.

Шоу неоднократно подвергалось критике со стороны сторонников Демократической партии за высказывания Такера, в которых он критиковал миграционную политику США и продвижение в массы прогрессивной и политкорректной повестки.

В 2018 году на его коттедж даже было совершено нападение группы левых активистов, которые изрисовали его участок анархистскими символами, а также пытались выломать дверь в дом, в котором на тот момент находилась лишь супруга журналиста.

Общественная позиция

Несмотря на угрозы и попытки испортить его медийный образ, Карлсон не отказался от своих убеждений и продолжил негативно высказываться о навязывании нетрадиционных сексуальных отношений, движении «Black Lives Matter» и нынешнем президенте США Джо Байдене.

«Джо Байден — придурок. Он всегда был придурком, даже до деменции. На протяжении десятилетий в Вашингтоне, спросите любого, кто там жил, Байден славился как самый тупой член Сената. Люди шутили по этому поводу», — заявлял Карлсон в эфире Fox News.

Помимо этого, журналист не считает Россию угрозой для США, а наоборот, призывает объединяться и сотрудничать с нашей страной.

Увольнение с Fox News

Утром в понедельник, 24 апреля 2023 года, телеканал Fox News уволил Карлсона и исполнительного продюсера его вечернего шоу. Судя по всему, Карлсон не получил предварительного уведомления о своем увольнении, учитывая, что в пятницу, 21 апреля, в конце своего последнего шоу он сказал своим зрителям, что «вернется в понедельник». Канал не назвал причину увольнения ведущего.

Однако, несмотря на внезапное увольнение после многих лет упорного труда, Такер не ушел из профессии, а наоборот, заявил, что продолжит продвигать свое мнение в массы. 9 мая 2023 года Карлсон на своей странице в социальной сети Twitter (нынешнее название Х), заявил о том, что его шоу продолжит выходить на этой платформе.

В первом же выпуске обновленной передачи он рассказал о том, что разрушение Каховской ГЭС — это теракт, совершенный Украиной, а также назвал президента Владимира Зеленского «потным, крысоподобным, тупоглазым украинским другом США в спортивном костюме».

Сегодня шоу Карлсона выходит на его собственном потоковом сервисе, который он запустил в декабре прошлого года.

Визит в Россию

Еще с момента увольнения с ТВ, ходили слухи о том, что Такер Карлсон хотел бы взять интервью у Владимира Путина. Впервые об этом сообщила журналистка Маргарита Симоньян в августе 2023 года. В сентябре уже сам Карлсон рассказывал о том, что он пытался организовать съемки, однако ему помешали власти США.

«Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — негодовал журналист.

Наконец, в феврале 2024 состоялся долгожданный визит телеведущего в Москву. Несколько дней назад он опубликовал заявление на фоне ночной столицы, в котором сказал, что большинство американцев ничего не знают о происходящем между Россией и Украиной, а его долг, как журналиста, рассказать миру правду.

По его словам, западные СМИ врут своим читателям и зрителям, а рядовые американцы не имеют ни малейшего представления, почему Россия начала СВО и каких целей она стремится достичь.

Обращение произвело эффект разорвавшейся бомбы. За ночь публикация Карлсона набрала более 52 миллионов просмотров.

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что «демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», а миллиардер и владелец соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск обещал не блокировать интервью на своей платформе.

Сам же Карлсон после интервью совершил обзорную экскурсию по Москве, посетив столичные фастфуды и супермаркеты. Он охотно фотографировался с москвичами и давал автографы.

По словам очевидцев, журналист остался восхищен Москвой и россиянами. Самолет с журналистом покинул Россию в ночь с 7 на 8 февраля. Долгожданное интервью появится в интернете уже этой ночью в 2:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона.