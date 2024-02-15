«Более предсказуемый»: какого кандидата Путин «поддерживает» на выборах в США

Эфирная новость 219 0

Reuters: Путину больше нравится предсказуемый Байден, чем Трамп

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Западные СМИ продолжают обсуждать интервью Владимира Путина.

На новые высказывания президента России Владимира Путина уже отреагировали зарубежные СМИ. Так, CNN в первую очередь обращает внимание на слова о том, что конфликт на Украине можно было закончить еще полтора года назад. И что были достигнуты определнные договоренности.

Но больше всего западных журналистов заинтересовала та часть интервью, которая касается американских выборов. Reuters на первое место вынес тезис, что Путину больше нравится "более предсказуемый" Байден, чем Трамп. А Politico отметило, что в интервью наш лидер решил пресечь спекуляции о плохом умственном состоянии нынешнего главы Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о некорректности вмешательства в предвыборную кампанию в США.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
15 февр
Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в диалоге с Западом
14 февр
В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева
14 февр
В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
14 февр
Более 200 миллионов просмотров собрало интервью Карлсона с Путиным в соцсети X
13 февр
«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись
12 февр
Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине
12 февр
Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США
12 февр
«Не следует недооценивать»: как интервью Путина может повлиять на украинский конфликт
12 февр
«Безумный уровень цензуры!» — Маск о попытках помешать распространению интервью с Путиным
12 февр
Кремль о реакции Шольца и Сунака на интервью с Путиным: «Еще раз услышали»
-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
«Откажитесь от дурной привычки»: в КНДР выставили условие властям Японии
15:23
Не только для росгвардейцев: музыкант Носков заявил о важности концерта ST для всех жителей ДНР
15:20
Зеленский и Макрон заключат договор о гарантиях безопасности Украине
15:18
Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до шести
15:09
«Не удастся»: глава МИД Польши о репарациях от Германии
14:56
Эстония разводит руками: в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео