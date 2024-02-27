Такера Карлсона предупредили о рисках ареста в США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупредили его о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию — Прим.ред.), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму… говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — отметил Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед интервью с Путиным за Карлсоном следили спецслужбы США. К беседе с президентом России он готовился два года.

В Кремле, как указал Карлсон, предупреждали, что если новость о предстоящем событии будет «слита», то оно будет отменено. Интервью на различных платформах в интернете посмотрели уже сотни миллионов человек.