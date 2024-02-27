Такера Карлсона предупредили о рисках ареста в США

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 97 0

Неужели телеведущему грозит тюремное заключение?

Такера Карлсона предупредили о рисках ареста в США

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупредили его о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию — Прим.ред.), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму… говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — отметил Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед интервью с Путиным за Карлсоном следили спецслужбы США. К беседе с президентом России он готовился два года.

В Кремле, как указал Карлсон, предупреждали, что если новость о предстоящем событии будет «слита», то оно будет отменено. Интервью на различных платформах в интернете посмотрели уже сотни миллионов человек. 

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
21 февр
Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США
18 февр
Следуя примеру Такера Карлсона: кто из России может взять интервью у Джо Байдена
18 февр
Развенчал все мифы: Такер Карлсон продолжает сравнивать жизнь в России и США
15 февр
«Более предсказуемый»: какого кандидата Путин «поддерживает» на выборах в США
15 февр
Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в диалоге с Западом
14 февр
В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева
14 февр
В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
14 февр
Более 200 миллионов просмотров собрало интервью Карлсона с Путиным в соцсети X
13 февр
«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись
12 февр
Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине
-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:06
«Прошу вас просто поддержать»: Лерчек честно ответила на слухи о разводе
0:51
В ЦБ спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки в России
0:37
Попала в невыносимую ситуацию: Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после операции
0:30
Силуанов описал последствия передачи замороженных активов России в пользу Украины
0:23
«Нельзя напрягать»: как магнитные бури влияют на организм человека
0:09
Супермодель Керр родила сына от миллиардера и основателя Snapchat Шпигеля

Сейчас читают

«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
Четко и без лишних эмоций: Лавров поставил Макрона на место
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок