Такера Карлсона предупредили о рисках ареста в США
Неужели телеведущему грозит тюремное заключение?
Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС
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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупредили его о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.
«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию — Прим.ред.), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму… говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — отметил Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
Ранее 5-tv.ru писал, что перед интервью с Путиным за Карлсоном следили спецслужбы США. К беседе с президентом России он готовился два года.
В Кремле, как указал Карлсон, предупреждали, что если новость о предстоящем событии будет «слита», то оно будет отменено. Интервью на различных платформах в интернете посмотрели уже сотни миллионов человек.
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