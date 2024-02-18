Развенчал все мифы: Такер Карлсон продолжает сравнивать жизнь в России и США

Американский журналист лично убедился в том, что западные антироссийские санкции не работают. А цены в супермаркетах и чистое метро в Москве привели его в восторг.

Эхо громкого интервью Владимира Путину американскому журналисту Такеру Карлсону гремит вторую неделю. Видео посмотрели более 200 миллионов человек только в соцсети Х. На других площадках суммарно количество просмотров сопоставимо.

В Москве журналист понял важную мысль, и продолжает нести ее в массы: у России были основания защищать свою безопасность, Россия готова к политическому компромиссу, Россия не намерена нападать на кого бы то ни было, например, на Польшу. Так он заявляет и в своих соцсетях, и на международных конференциях. И это снова миллионы просмотров.

«Американские политики убедили себя и убеждают нас, что Путин следом нападет на Польшу. Послушайте, я не адвокат Путина, я не его фанат и даже не гражданин России. Я американец. Но послушайте: нет ни единой причины, по которой Россия хотела бы расширить свои границы дальше на запад. Россия — самая большая страна в мире, которой не так-то легко управлять. Она богата природными ресурсами, а в Польше нет природных ресурсов. Путин не может получить от Польши ничего стоящего, разве что еще больше проблем», — говорит американский журналист Карлсон Такер.

Впечатления Такера Карлсона от Москвы

Вот еще на что обратил внимание журналист: российская экономика действительно выстояла под градом санкций. Американец пошел в магазин, в обычный супермаркет, и удивился обилию продуктов. Такер Карлсон заявляет, что у него на родине некоторые уверены, что в России до сих пор, как во время перестройки, пустые полки. Но нет — журналист нашел все необходимые продукты, в том числе американских компаний. Попробовал Крымское вино. Сделал на этом акцент.

Поразила его и подземка, особенно в сравнении с тем, что происходит в Нью-Йорке, например. Да, мы должны делать скидку на то, что Карлсон в каждом своем выступлении линчует администрацию Байдена, мол, довел Америку и так далее. И он использовал кадры из России для своих целей. Но нельзя не признать, что в Москве под землей чисто, удобно и безопасно. А в Нью-Йорке грязно, бестолково и крысы бегают. Да, Москва еще не вся Россия, но сравнение актуальное — это два крупнейших мегаполиса двух стран. И параллели можно проводить на более высоком, общегосударственном уровне.