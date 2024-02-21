Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze заявил, что перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США.

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«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Такер Карлсон.

По словам журналиста, к интервью с Путиным он готовился два года. В Кремле, как он указал, предупреждали, что если новость о предстоящем событии будет «слито», то оно будет отменено.

Эхо интервью президента Путина американскому журналисту Карлсону, опубликованного 9 февраля, гремит уже третью неделю. Видео посмотрели свыше 200 миллионов человек.

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