Такер Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США

Американский журналист признался, что готовился к беседе с российским лидером два года.
Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
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Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze заявил, что перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США.
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«Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Такер Карлсон.
По словам журналиста, к интервью с Путиным он готовился два года. В Кремле, как он указал, предупреждали, что если новость о предстоящем событии будет «слито», то оно будет отменено.
Эхо интервью президента Путина американскому журналисту Карлсону, опубликованного 9 февраля, гремит уже третью неделю. Видео посмотрели свыше 200 миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из России может взять интервью у Джо Байдена.
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