Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в диалоге с Западом

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 48 0

Путин заявил, что не ему судить о содержательности интервью Карлсону

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Глава государства признался, что не испытал полного удовольствия от интервью.

Американский журналист Такер Карлсон стал своеобразным посредником в диалоге с Западом в отсутствие прямых коммуникаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что-то, что они смотрят, слушают — хорошо», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он признался, что не испытал полного удовольствия от интервью. Дело в том, объяснил Путин, что Карлсон не дал ему возможности давать острые ответы на острые вопросы.

Визави предпочел остановиться на тактике внимательного и терпеливого слушателя. Путин добавил, что не ему судить о содержательности своего интервью, поскольку выводы будут делать зрители и читатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Карлсон пообщались после интервью. Беседа была краткой и «на ногах», уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Интервью, по его мнению, стало резонансным событием, которое заставило европейских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать свою неконструктивную политику в отношении России.

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