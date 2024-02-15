Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в диалоге с Западом

Путин заявил, что не ему судить о содержательности интервью Карлсону
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru
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Глава государства признался, что не испытал полного удовольствия от интервью.
Американский журналист Такер Карлсон стал своеобразным посредником в диалоге с Западом в отсутствие прямых коммуникаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Так что-то, что они смотрят, слушают — хорошо», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он признался, что не испытал полного удовольствия от интервью. Дело в том, объяснил Путин, что Карлсон не дал ему возможности давать острые ответы на острые вопросы.
Визави предпочел остановиться на тактике внимательного и терпеливого слушателя. Путин добавил, что не ему судить о содержательности своего интервью, поскольку выводы будут делать зрители и читатели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Карлсон пообщались после интервью. Беседа была краткой и «на ногах», уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Интервью, по его мнению, стало резонансным событием, которое заставило европейских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать свою неконструктивную политику в отношении России.
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