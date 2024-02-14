В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева

Правительство Германии отказывается признавать, что Олаф Шольц просил Владимира Путина отвести российские войска от Киева весной 2022 года. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

О том, что такой разговор был, российский президент вспомнил во время своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мои коллеги во Франции и Германии говорили: „Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева“. Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева», — напомнил президент РФ.

Причем сам факт разговора Шольца и Путина о необходимости отведения войск от украинской столицы в Германии не отрицают.

Ранее 5-tv.ru писал, какими были главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону.