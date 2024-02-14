В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 115 0

Однако правительство ФРГ не отрицает сам факт разговора на эту тему.

В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Правительство Германии отказывается признавать, что Олаф Шольц просил Владимира Путина отвести российские войска от Киева весной 2022 года. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

О том, что такой разговор был, российский президент вспомнил во время своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мои коллеги во Франции и Германии говорили: „Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева“. Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева», — напомнил президент РФ.

Причем сам факт разговора Шольца и Путина о необходимости отведения войск от украинской столицы в Германии не отрицают.

Ранее 5-tv.ru писал, какими были главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону.

Тема:
Спецоперация
14 февр
Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
14 февр
В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
14 февр
«В это нелегкое время»: росгвардейцы выразили признательность ST за поддержку
14 февр
Германия пообещала Украине нарастить поставки снарядов: «В три-четыре раза»
14 февр
Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении
14 февр
«Срочно начать переговоры»: в Германии указали на поражение Украины в конфликте
14 февр
«Без единого выстрела»: группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области
14 февр
«Ситуация напряженная»: ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения
14 февр
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях
14 февр
«Висит в воздухе»: Лавров о вопросе выхода России из ОБСЕ
-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:09
Нечего стесняться: названы самые распространенные «деликатные» проблемы со здоровьем
21:05
Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
20:55
Категорически нельзя: какие продукты противопоказаны при беременности
20:46
Путину представили передовые проекты в области медицины
20:31
Харитонов возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
20:22
В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео