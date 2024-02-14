В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева

Однако правительство ФРГ не отрицает сам факт разговора на эту тему.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
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Правительство Германии отказывается признавать, что Олаф Шольц просил Владимира Путина отвести российские войска от Киева весной 2022 года. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.
О том, что такой разговор был, российский президент вспомнил во время своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мои коллеги во Франции и Германии говорили: „Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева“. Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева», — напомнил президент РФ.
Причем сам факт разговора Шольца и Путина о необходимости отведения войск от украинской столицы в Германии не отрицают.
Ранее 5-tv.ru писал, какими были главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону.
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