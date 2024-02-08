«Более вероятно, чем когда-либо»: Британия заявила о риске масштабного конфликта

Западные страны не раз высказывались на эту тему. Однако в Германии уже призвали прекратить делать такие заявления.

Для Великобритании риски крупномасштабного военного конфликта выросли до самого высокого уровня за последние годы. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны.

По словам чиновника, виной тому кризис на Ближнем Востоке, военные разработки Китая, а также растущее влияние России в регионе и успех в ходе специальной военной операции на Украине.

«Есть ли вероятность масштабного конфликта? Да, есть. Вероятно, это более вероятно, чем когда-либо в последнее время», — цитирует СМИ заявления представителя ведомства.

При этом несколько дней назад британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Великобритания должна прекратить высказываться о войне с Россией. По его словам, Москва не является врагом для западных стран.

Запад не раз высказывался о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов.