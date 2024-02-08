«Более вероятно, чем когда-либо»: Британия заявила о риске масштабного конфликта

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 37 0

Британская разведка: угроза масштабного конфликта в мире выше, чем когда-либо

«Более вероятно, чем когда-либо»: Британия заявила о риске масштабного конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Западные страны не раз высказывались на эту тему. Однако в Германии уже призвали прекратить делать такие заявления.

Для Великобритании риски крупномасштабного военного конфликта выросли до самого высокого уровня за последние годы. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки страны.

По словам чиновника, виной тому кризис на Ближнем Востоке, военные разработки Китая, а также растущее влияние России в регионе и успех в ходе специальной военной операции на Украине.

«Есть ли вероятность масштабного конфликта? Да, есть. Вероятно, это более вероятно, чем когда-либо в последнее время», — цитирует СМИ заявления представителя ведомства.

При этом несколько дней назад британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Великобритания должна прекратить высказываться о войне с Россией. По его словам, Москва не является врагом для западных стран.

Запад не раз высказывался о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов.

-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
«Не соответствует поведению мужчины»: почему Поплавская не переносит Шепелева
14:54
Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца
14:52
А как же запрет? США закупили у России уран на рекордную сумму в 2023 году
14:45
«Более вероятно, чем когда-либо»: Британия заявила о риске масштабного конфликта
14:31
«Секс не будет долгом»: как игрушки влияют на интимную жизнь пары
14:19
Экс-владелец Coalco и миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса