Там также высказались о конфликте на Украине, призвав сесть за стол переговоров.

Великобритания должна прекратить высказываться о войне с Россией. Об этом заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News.

Эксперт призвал закончить разговоры о противостоянии Запада и России, ведь вторая не является врагом.

«Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией», — указал Куртен.

Кроме того, он высказался о конфликте на Украине, призвав сесть за стол переговоров. Именно это, по словам Куртена, может деэскалировать и завершить украинский кризис.

Западные страны не раз высказывались о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла версию немецких журналистов о начале открытого противостояния двух стран. Газета Bild недавно опубликовала на первой полосе нового выпуска обзорную статью, в которой со ссылкой на секретный документ сообщила, что Германия готовится принять активное участие в военном столкновении НАТО и России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Запад заявляет о подготовке войны с Россией, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова.