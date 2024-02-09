Захарова: Запад намерен «раскачать» ситуацию в России на фоне выборов президента

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 26 0

США и его партнеры делают все для дестабилизации обстановки в РФ. Особенно активизировались они в последнее время.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Запад рассматривает предстоящие выборы президента России как возможность «раскачать» ситуацию в стране, чтобы прагматично формировать и реализовать на территории РФ собственные установки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марий Захарова.

Дипломат отмечает, что конечной целью недружественных государств являются ресурсы, которыми богата Россия, в том числе природные и человеческие. Подобные намерения становятся очевидными, в том числе, на фоне явного кризисного состояния экономик этих стран.

Для вмешательства в выборы Запад будет использовать, в том числе, социальные сети, применяя их как массовые каналы манипулирования информацией. Впрочем, такие методы не новы.

«О том, что эти площадки использовались и будут использоваться, в том числе, чтобы повлиять на массовое сознание населения нашей страны. И сейчас, в первую очередь, в предвыборный период говорит тот простой факт, что Google Corporation — а это владелец и оператор YouTube — буквально позавчера заблокировал региональное российское государственное телевиденье», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что власти США действительно всерьез полагают, что могут решать, какую информацию на территории РФ могут получать граждане России, а какую — нет. Что, само собой, является недопустимым.

«Попытки вмешательства во внутренние дела России, включая подрывные акции в контексте выборов, призванные сеять рознь, раздор между гражданами нашей страны, чем злонамеренно занимались западные НПО, будут жестоко и решительно пресекаться», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова ответила на обвинения главы Еврокомиссии.

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