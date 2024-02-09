Судебные приставы ищут Влада Бумагу из-за крупных долгов перед налоговой

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 42 0

Блогер не удосужился заплатить штрафы. Сейчас он находится в Дубае.

Судебные приставы ищут Влада Бумагу из-за крупных долгов перед налоговой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Российского блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы из-за долгов. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, близкий к ситуации. Известно, что сейчас блогер находится в Дубае.

Знаменитость умудрился не оплатить несколько штрафов от ГИБДД, общая сумма которых не превышает 3,5 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Влад А4 впервые станет отцом. Его избранница Юлия Годунова находится на последних месяцах беременности. Интернет- звезда опубликовал в блоге фотографию, на которой запечатлена его девушка с заметно округлившимся животом.

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