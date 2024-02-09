В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 32 0

На грядущих выборах главы государства примут участие четыре кандидата.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Центральная избирательная комиссия России утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования, который будет применяться на выборах президента РФ в марте 2024 года. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК 9 февраля 2024 года.

Фамилии зарегистрированных кандидатов в президенты РФ будут расположены в бюллетене в алфавитном порядке, информация о каждом из них — напротив в отдельных одинаковых по площади полях. Там будут содержаться данные о рождении, месте жительства, работе кандидата, а также его принадлежность к политической партии и статус в ней.

Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены черной линией.

В бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие схемы используют аферисты против членов избиркомов.

Тема:
Выборы президента России 2024
9 февр
В ЦИК отказали в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента
9 февр
Захарова: Запад намерен «раскачать» ситуацию в России на фоне выборов президента
8 февр
Определены четыре кандидата на выборах президента России— 2024
8 февр
ЦИК не зарегистрировал Надеждина кандидатом на выборах президента России
8 февр
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России
8 февр
«Грязные технологии»: какие схемы используют аферисты против членов избиркомов
8 февр
ЦИК: выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта
7 февр
«Фантастический косяк»: Борис Надеждин признал брак в подписях
7 февр
Даванков открыл общественную приемную во Владивостоке
7 февр
Пошли навстречу: в ЦИК перенесли заседание по регистрации кандидатов на 8 февраля
-12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

15:35
Илон Маск шокировал общественность неожиданным заявлением про мобильную связь
15:24
Бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей, пока он лежал в госпитале после ампутации
15:12
ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, станцию РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
15:06
«Испытал гордость»: музыкант ST рассказал про бойца, который сам подобрал аккорды к его песне
15:00
Сырский сделал первое заявление после назначения на пост главкома ВСУ
14:48
В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России

Сейчас читают

Опубликована полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке
Спокойно беседуют, пока весь мир бьется в истерике: западные аналитики обсуждают интервью Путина
Китайский Новый год: когда праздновать и как встречать
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса