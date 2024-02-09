В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России

На грядущих выборах главы государства примут участие четыре кандидата.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Центральная избирательная комиссия России утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования, который будет применяться на выборах президента РФ в марте 2024 года. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК 9 февраля 2024 года.
Фамилии зарегистрированных кандидатов в президенты РФ будут расположены в бюллетене в алфавитном порядке, информация о каждом из них — напротив в отдельных одинаковых по площади полях. Там будут содержаться данные о рождении, месте жительства, работе кандидата, а также его принадлежность к политической партии и статус в ней.
Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены черной линией.
В бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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