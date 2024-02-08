«Грязные технологии»: какие схемы используют аферисты против членов избиркомов

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Памфилова рассказала, как члены избиркома получают лживые сообщения от ее имени

«Грязные технологии»: какие схемы используют аферисты против членов избиркомов

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Выборы президента России 2024

Почти каждый день они подвергаются провокациям со стороны неизвестных.

Члены избирательных комиссий получают лживые сообщения от имени главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Об этом она рассказала в ходе заседания Центризбиркома.

«Практически каждый день против членов избирательных комиссий разного уровня применяются разного рода грязные технологии… Рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут «Элла Памфилова», — сказала Памфилова.

Так она ответила на вопрос, получали ли члены избиркомов инструкции от органов государственной безопасности. По словам главы ЦИК, с помощью этих провокаций людей хотят застать врасплох, вытянуть из них какие-либо ответные реакции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦИК назвали общее число избирателей на начало 2024 года. Президентские выборы в России пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

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