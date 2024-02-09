Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 12 0

Артист находится под пристальным наблюдением врачей Мариинской больницы.

Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому провели плановую операцию на сердце, которую сделали ему врачи Мариинской больницы. Как стало известно 5-tv.ru, актер и исполнитель перенес вмешательство хорошо.

Михаил Боярский лег в клинику три дня назад, 6 февраля 2024 года.

«Самочувствие Михаила Сергеевича хорошее. Он глубоко благодарен врачам. Операция проведена блестяще», — сообщает источник 5-tv.ru.

О проблемах с сердцем у артиста стало известно в конце осени прошлого года. Его экстренно госпитализировали 28 ноября с инфарктом.

Врачам удалось стабилизировать его состояние, они провели комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений, убрали несколько бляшек, которые вызвали опасения, поставили второй стент и сделали комплексное хирургическое исследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, от кого Боярский на съемках «Трех мушкетеров» охранял Алферову.

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