Михаилу Боярскому провели операцию на сердце
Артист находится под пристальным наблюдением врачей Мариинской больницы.
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
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Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому провели плановую операцию на сердце, которую сделали ему врачи Мариинской больницы. Как стало известно 5-tv.ru, актер и исполнитель перенес вмешательство хорошо.
Михаил Боярский лег в клинику три дня назад, 6 февраля 2024 года.
«Самочувствие Михаила Сергеевича хорошее. Он глубоко благодарен врачам. Операция проведена блестяще», — сообщает источник 5-tv.ru.
О проблемах с сердцем у артиста стало известно в конце осени прошлого года. Его экстренно госпитализировали 28 ноября с инфарктом.
Врачам удалось стабилизировать его состояние, они провели комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений, убрали несколько бляшек, которые вызвали опасения, поставили второй стент и сделали комплексное хирургическое исследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, от кого Боярский на съемках «Трех мушкетеров» охранял Алферову.
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