День всех влюбленных в одиночестве: как не расстраиваться в этот день

Психолог Самбурский: сделайте себе подарок, если остались без пары 14 февраля
Фото: depositphotos / AntonioGuillemF
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Психолог дал несколько практичных советов, которые поднимут настроение человека без пары 14 февраля.
Чувство одиночества часто усиливается в День всех влюбленных у людей без второй половинки. Как не впасть депрессивное состояние, находясь в эпицентре праздника, где пары демонстрируют счастье и любовь? Клинический психолог Станислав Самбурский дал несколько советов.
Специалист отметил, что для одиноких людей этот День Святого Валентина часто становится «ударом по самооценке». У человека может возникать ощущение, что он никому не нужен, пока вокруг все веселятся.
Психолог указал, что в первую очередь нужно перестать жалеть и сравнивать себя с другими. И не только в этот день, 14 февраля, но и в любые другие. Лучше акцентируйте внимание не на своем одиночестве, на достижениях. Например, успехах в карьере.
Также эксперт посоветовал найти себе увлекательное занятие на праздник, которое поможет отвлечься от негативных мыслей и самокопания. Кроме того, старайтесь не оставаться дома наедине с собой. Встретьтесь с кем-нибудь.
«Это может быть родственник, друг, коллега с прошлой работы. Кто угодно. 14 февраля — отличный повод и время возобновить отношения. Не только любовные, но и дружеские, приятельские. Стоит только поинтересоваться жизнью и проблемами давних знакомых, и вы удивитесь, как много людей рады услышать ваш голос или прочитать ваше сообщение», — отметил Самбурский в беседе с изданием Газета.ру.
Психолог также посоветовал сделать себе подарок. Купите то, что давно хотели, или что просто поднимет настроение.
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