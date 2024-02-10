Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 235 0

В наше время перед МИД РФ стоят самые ответственные задачи в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России.

Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российский лидер Владимир Путин поздравил дипломатов с их профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России 10 февраля. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что в наше время перед МИД РФ стоят самые ответственные задачи в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России. И наша внешнеполитическая служба по праву гордится своими традициями и своей уникальной историей.

По словам лидера государства, сейчас очень востребована дипломатическая работа по сплочению Русского мира благодаря разрушению попыток западных стран фальсифицировать историю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Лавров заявил о столкновении России с серьезнейшими угрозами безопасности.

-15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
«Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9:40
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
9:21
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
9:06
Обитающие в Чернобыле волки-мутанты могут помочь в борьбе с раком
8:45
МИД Венгрии сообщил об угрозе для страны из-за Украины
8:27
Зависит от вида: какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие нет

Сейчас читают

Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса