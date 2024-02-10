Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
В наше время перед МИД РФ стоят самые ответственные задачи в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России.
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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Российский лидер Владимир Путин поздравил дипломатов с их профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России 10 февраля. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Президент отметил, что в наше время перед МИД РФ стоят самые ответственные задачи в противостоянии попыткам Запада добиться изоляции России. И наша внешнеполитическая служба по праву гордится своими традициями и своей уникальной историей.
По словам лидера государства, сейчас очень востребована дипломатическая работа по сплочению Русского мира благодаря разрушению попыток западных стран фальсифицировать историю.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Лавров заявил о столкновении России с серьезнейшими угрозами безопасности.
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