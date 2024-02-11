«Я хотел бы»: больной раком Карл III внезапно обратился к нации

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 37 0

Карл III поблагодарил британцев за поддержку после новостей об онкологии

«Я хотел бы»: больной раком Карл III внезапно обратился к нации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Gadd

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Монарху диагностировали онкологическое заболевание, он проходит первые курсы лечения.

Король Великобритании Карл III обратился к соотечественникам со словами благодарности за поддержку. У монарха недавно обнаружили злокачественную опухоль — рак простаты.

После первого курса лечения он решил сказать «спасибо» своим подданным за многочисленные письма и добрые пожелания, пишет The Standard. В заявлении отмечается, что он был воодушевлен добротой британцев после того, как раскрыл свой диагноз.

«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за множество сообщений поддержки и добрых пожеланий, которые я получил в последние дни… Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые мысли становятся величайшим утешением и ободрением», — сказано в послании.

По мнению короля, приятно и то, что рассказ о его диагнозе помог в очередной раз обратить внимание общественности на проблему онкологии и пролить свет на работу организаций, которые помогают больным раком и их семьям. Как сказал Карл III, он испытывает восхищение от неустанной заботы и преданности людей, работающих с онкобольными.

И это чувство только возросло, когда недуг нашли у самого монарха, признается он. Сейчас король находится в Сандрингеме, графство Норфолк, после первого курса лечения.

На днях королева Камилла также поблагодарила людей за их доброту во время публичных мероприятий. Кроме того, принц Уильям, временно взявший на себя часть королевских обязанностей после известий о болезни отца, на одном из благотворительных ужинов рассказал о здоровье родных.

Он прервал свой отпуск по уходу за супругой Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, чтобы подменить короля. Уильям назвал последние недели в жизни семьи «медицинскими» и поблагодарил за поддержку.

Ранее 5-tv.ru выяснял, насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак.

-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:17
«Летающие» драконы и гигантские арки: как в Москве отмечают китайский Новый год
4:03
Всего один напиток: ученые описали быстрый и безопасный метод похудения
3:49
Бюллетень сформирован: кто поборется за пост президента России в 2024 году
3:28
Это все меняет: на Западе нашли скрытый смысл в отставке Залужного
3:14
«Я хотел бы»: больной раком Карл III внезапно обратился к нации
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy
Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике вместе с Инес де Рамон
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса