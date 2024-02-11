Мужчина начал рубить топором бригаду скорой помощи в Минске

В каком состоянии находятся медицинские работники?

Пациент с топором напал на двух фельдшеров скорой помощи в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

«Бригада специалистов скорой помощи прибыла на вызов к пациенту в Минске, а пациент напал на них с топором. Сейчас оба фельдшера доставлены в столичную больницу», — говорится в Telegram-канале министерства.

Состояние пострадавших медиков оценивается как средней степени тяжести. Им, подчеркнули в ведомстве, оказывается помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое возлюбленных жестоко зарезали пять человек, чтобы скрыть убийство другой женщины. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, жуткий случай произошел в городе Артеме 18 лет назад.

Летним вечером 2005 года обвиняемые выпивали в компании друзей в доме одной из собутыльниц. Вечер проходил штатно, пока фигурантка не приревновала своего сожителя к приятельнице.

Под действием алкоголя и ярости она дважды ударила женщину железным прутом, а затем ножом. Возлюбленный ревнивицы понял, что надо избавляться от свидетелей, и взялся за топор и нож.