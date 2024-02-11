Мужчина начал рубить топором бригаду скорой помощи в Минске

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Мужчина напал с топором на медиков скорой помощи в Минске

Мужчина начал рубить топором бригаду скорой помощи в Минске

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В каком состоянии находятся медицинские работники?

Пациент с топором напал на двух фельдшеров скорой помощи в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

«Бригада специалистов скорой помощи прибыла на вызов к пациенту в Минске, а пациент напал на них с топором. Сейчас оба фельдшера доставлены в столичную больницу», — говорится в Telegram-канале министерства.

Состояние пострадавших медиков оценивается как средней степени тяжести. Им, подчеркнули в ведомстве, оказывается помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое возлюбленных жестоко зарезали пять человек, чтобы скрыть убийство другой женщины. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, жуткий случай произошел в городе Артеме 18 лет назад.

Летним вечером 2005 года обвиняемые выпивали в компании друзей в доме одной из собутыльниц. Вечер проходил штатно, пока фигурантка не приревновала своего сожителя к приятельнице.

Под действием алкоголя и ярости она дважды ударила женщину железным прутом, а затем ножом. Возлюбленный ревнивицы понял, что надо избавляться от свидетелей, и взялся за топор и нож.

-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
Яхта с названием «Я счастливчик»: как Зеленский плюнул в лицо украинцам чередой роскошных покупок
2:34
«Меня всегда бросают»: с кем Настастья Самбурская проведет 14 февраля
2:26
Мужчина начал рубить топором бригаду скорой помощи в Минске
2:08
«Россия стала первой»: как Путин через интервью с Карлсоном остудил горячие головы на Западе
1:47
«Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада
1:31
Лекарства больше не нужны? Какие упражнения помогут в борьбе с гипертонией

Сейчас читают

Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса