«Теперь подхватят»: во Франции дали неожиданную оценку интервью Карлсона с Путиным

Какие дополнительные возможности оно открывает для главы государства?

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону отлично подходит для зарубежной публики. Об этом заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Западного Парижа — Нантер-ля-Дефанс Жан-Робер Равио.

«Оно было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ», ― сказал он в эфире телеканала TV5 Monde.

Равио считает, что позиция Путина найдет положительный отклик среди зарубежной аудитории. Так, в США сейчас разворачивается конфликт властей из-за оказания помощи Украине, добавил он.

Глава государства, уточнил профессор, может обратиться к американскому обществу, чтобы еще раз объяснить позицию Москвы по конфликту.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин с помощью интервью Карлсону остудил горячие головы на Западе.