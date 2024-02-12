«Проиграйте»: Байден осудил наступление Израиля на Рафах

Израильская сторона, в свою очередь, не собирается замораживать военную операцию в Газе, а это вызывает все больше недовольства в мире.

Против атаки на Рафах ранее высказались даже США — ближайший союзник Израиля и поставщик вооружения. Глава Белого дома Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер--министром Бениамином Нетаньяху заявил, что не надо проводить военную операцию, пока не обеспеченна безопасность мирных жителей.

Действия Израиля вызывают все больше недовольства и в других западных странах. Например, в Великобритании и Швейцарии. Однако Нетаньяху, похоже, ничье мнение не волнует. Он публично заявил, что армия не остановится, пока не добьется победы.

«Люди, которые говорят: «Вы не можете сделать это. Вы не можете войти в Рафах ни при каких условиях», фактически говорят: «Не одерживайте победы. Проиграйте», — прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Рафахе, граничащем с Египтом, находится главный гуманитарный коридор, по которому проходит помощь для всех жителей Сектора Газа. Сейчас там укрывается свыше миллиона человек, бежавших с северных территорий анклава. И где теперь им искать убежище от новой угрозы — непонятно. Тем более, что Каир отправил танки к контрольно-пропускному пункту, чтобы не допустить прорыва границ.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка 100 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по городу Рафах.