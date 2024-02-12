Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело возбуждено по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

При этом региональное СУ СК сообщило о возбуждении второго уголовного дела по факту инцидента. На этот раз — по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Проводятся допросы пассажиров автобуса и очевидцев аварии. Также правоохранители назначили проведение судмедэкспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что столкновение школьного автобуса с большегрузом произошло на 380-м километре шоссе Санкт-Петербург — Невель в Псковской области. Дети направлялись на экскурсию в Псков.

Водитель автобуса пытался избежать столкновения с большегрузом и съехал в кювет. В ДТП пострадали 17 человек, 13 из которых несовершеннолетние.