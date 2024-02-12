Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Проводятся допросы пассажиров, а также очевидцев аварии.

Фото, видео: П/с УМВД РФ по Псковской области / ТАСС; Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело возбуждено по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

При этом региональное СУ СК сообщило о возбуждении второго уголовного дела по факту инцидента. На этот раз — по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Проводятся допросы пассажиров автобуса и очевидцев аварии. Также правоохранители назначили проведение судмедэкспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что столкновение школьного автобуса с большегрузом произошло на 380-м километре шоссе Санкт-Петербург — Невель в Псковской области. Дети направлялись на экскурсию в Псков.

Водитель автобуса пытался избежать столкновения с большегрузом и съехал в кювет. В ДТП пострадали 17 человек, 13 из которых несовершеннолетние. 

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Секретный отчет: на Западе массово закрыли допинг-дела против россиян
23:03
«На всю жизнь инвалиды»: реально ли вылечить менингит
22:49
Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области
22:35
«Началась паника»: во Франции отреагировали на два мощных удара по НАТО
22:21
«Нежелательные реакции»: опасен ли ботокс для организма
22:20
Главный вопрос: почему Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«Атмосфера праздника»: как молодая жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса