Призы для голосующих электронно на выборах Президента России разыграют с 16 по 18 марта

С 15 по 17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Москвичи, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования), смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов».

Розыгрыши призов пройдут 16, 17 и 18 марта. 16 марта выберут победителей среди тех, кто принял участие в электронном голосованиии до 20:00 15 марта, 17 марта определят счастливчиков среди отдавших свой голос с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта, финальный розыгрыш проведут 18 марта среди тех, кто проголосовал с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Победителей в каждый из этих дней определят не позднее 10:00 каждого дня. После 12:00 выигравшие участники получат СМС с номера DIT_MOS с уведомлением о призе на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала электронного голосования. Для его получения понадобится активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов».

Пользователю надо будет зайти на страницу акции, авторизоваться с помощью логина и пароля своей учетной записи на портале mos.ru и нажать кнопку «Активировать код». Сделать это нужно будет до 23: 59 30 марта.

Среди призов акции — одна, три, пять тысяч баллов и умная колонка с подпиской. Участников онлайн-голосования также ждут гарантированные призы. Одну тысячу призовых баллов начислят москвичам, впервые проголосовавшим онлайн и не победившим в основном розыгрыше. Жители города старше 60 лет, которые проголосуют на mos.ru, получат скидку в размере 1000 призовых баллов на покупки в любой из аптек — партнеров акции, а воспользовавшиеся онлайн-голосованием жители столицы не старше 25 лет — скидку в размере 500 призовых баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

Среди семейных пар и родителей с детьми пройдут дополнительные розыгрыши. Если оба супруга проголосуют онлайн, семья получит шанс выиграть от 15 000 до 100 000 призовых баллов, а родители и опекуны несовершеннолетних детей — семейный билет в парк развлечений. Обязательное условие для розыгрыша среди родителей с детьми — наличие подтвержденных сведений о ребенке и в личном кабинете mos.ru и участие в онлайн-голосовании.

Один призовой балл равен одному рублю. Обменять полученные призовые баллы можно будет на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в столичные музеи и театры. Пользователи также смогут пополнить ими карту «Тройка», сделать взнос в одну или несколько благотворительных организаций, которые присоединились к акции, или выбрать другое поощрение.

Выборы Президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На странице акции #ВыбираемВместе2024 на сайте «Миллион призов» есть информация о порядке и сроках ее проведения, партнерах акции, условиях участия в розыгрышах призов, а также ответы на другие вопросы.