В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах

|
Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным президентским графиком

В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта.

Россияне могут видеть выступления президента РФ Владимира Путина фактически на ежедневной основе, к тому же у него напряженный график. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение кандидата не участвовать в предвыборных дебатах.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», — сказал его пресс-секретарь.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

ЦИК на прошлой неделе определил четырех кандидатов на пост президента России. При формировании списка еще четырем претендентам в регистрации было отказано.

Ранее 5-tv.ru писал, что штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов. Кандидат не будет принимать участие в агитационных мероприятиях на телеканалах и радио.

Тема:
Выборы президента России 2024
13 февр
Призы для голосующих электронно на выборах Президента России разыграют с 16 по 18 марта
13 февр
Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов
12 февр
Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге
12 февр
Машков: первый этап избирательной кампании Путина успешно завершился
12 февр
Обучение волонтеров для работы на избирательных участках стартует 14 февраля
12 февр
Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании решения ЦИК
11 февр
Бюллетень сформирован: кто поборется за пост президента России в 2024 году
10 февр
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
9 февр
В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России
9 февр
В ЦИК отказали в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента
-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Новое преимущество: многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку
14:32
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
14:20
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
14:16
В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах
14:12
Росгвардия обеспечивает безопасность на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
14:10
Лавров о Швейцарии как посреднике по Украине: «Ничего не выйдет»

Сейчас читают

Не при параде: первые кадры выступления Киркорова в больнице Горловки
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса