В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах

Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным президентским графиком
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта.
Россияне могут видеть выступления президента РФ Владимира Путина фактически на ежедневной основе, к тому же у него напряженный график. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение кандидата не участвовать в предвыборных дебатах.
«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», — сказал его пресс-секретарь.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК на прошлой неделе определил четырех кандидатов на пост президента России. При формировании списка еще четырем претендентам в регистрации было отказано.
Ранее 5-tv.ru писал, что штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов. Кандидат не будет принимать участие в агитационных мероприятиях на телеканалах и радио.
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