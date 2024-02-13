В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта.

Россияне могут видеть выступления президента РФ Владимира Путина фактически на ежедневной основе, к тому же у него напряженный график. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение кандидата не участвовать в предвыборных дебатах.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», — сказал его пресс-секретарь.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

ЦИК на прошлой неделе определил четырех кандидатов на пост президента России. При формировании списка еще четырем претендентам в регистрации было отказано.

Ранее 5-tv.ru писал, что штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов. Кандидат не будет принимать участие в агитационных мероприятиях на телеканалах и радио.