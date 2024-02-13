Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Финляндию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Суд в Финляндии признал россиянина Тордена виновным в нарушении запрета на въезд

Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Финляндию

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Мужчину задержали местные власти по подозрению в военных преступлениях. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Финляндии суд признал гражданина России Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Мальгину.

По версии обвинителей, Торден (Ян Петровский) въехал в Финляндию на своем автомобиле в августе 2022-го и июле 2023-го, хотя имел запрет на пересечение границы.

«Суд Кюмменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения», — сказала Мальгина.

Адвокат россиянина также подчеркнула, что защита не согласна с решением суда и собирается его обжаловать в ближайшее время.

Войслав Торден был задержан в Финляндии летом 2023 года, его подозревали в совершении военных преступлений. Его экстрадиции добивалась Украина, однако Хельсинки ответили отказом. По информации местных СМИ, мужчина был добровольцем и принимал участие в конфликте на Украине в рядах ополченцев ЛДНР. Ему грозит от двух лет до пожизненного срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем для Москвы обернется приход к власти президента-русофоба в Финляндии.

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