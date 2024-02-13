В России приостановили продажу минералки «Джермук» после ожога пищевода у мужчины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 72 0

В России приостановили продажу воды «Джермук» после смерти мужчины

В России приостановили продажу минералки «Джермук» после ожога пищевода у мужчины

Фото: Кардашов Антон / ТАСС

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Специалисты проверят воду на наличие в ней уксуса и других опасных веществ.

Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук», чтобы проверить ее безопасность. Такое решение ведомство приняло после появившейся накануне информации об ожоге пищевода, полученном жителем Владикавказа из-за употребления данной жидкости.

Как уточнили в пресс-службе Роспотрбнадзора, приостановлена реализация партий воды в стеклянной таре объемом 0,5 литра, которые были ввезены в Россию в период с 28 декабря 2023-го по 12 февраля 2024 года. Указанные партии были оперативно изъяты благодаря маркировке.

«В настоящее время специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия—Алания совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве проводятся проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О том, что минералка могла стать причиной серьезной травмы у жителя Владикавказа, стало известно 12 февраля, в понедельник. А 13 февраля стало известно, что мужчина скончался.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся необходимые следственные действия», — написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число отравившихся бургерами в Приморье увеличилось до 51.

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