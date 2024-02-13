Число отравившихся бургерами в Приморье увеличилось до 51

В продукции заведения специалисты обнаружили сальмонеллу.
Фото, видео: Прокуратура Приморского края / СУ СК РФ по Приморскому краю; 5-tv.ru
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Количество отравившихся бургерами в кафе «М-Бургер» жителей Дальнереченска в Приморском крае выросло до 51. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В продукции заведения специалисты обнаружили сальмонеллу. Заболевшим было проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя.
Ведомство установит предприятия, снабжавшие кафе продукцией. Роспотребнадзор также инициирует ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением свыше 40 учеников школы-интерната имени Колмогорова при МГУ.
Информация о происшествии, как отмечается, получила "распространение в медиапространстве". О первоначально установленных в ходе следствия обстоятельствах Бастрыкину доложит глава ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов.
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