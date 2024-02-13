Число отравившихся бургерами в Приморье увеличилось до 51

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

В продукции заведения специалисты обнаружили сальмонеллу.

Фото, видео: Прокуратура Приморского края / СУ СК РФ по Приморскому краю; 5-tv.ru

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Массовые отравления в России

Количество отравившихся бургерами в кафе «М-Бургер» жителей Дальнереченска в Приморском крае выросло до 51. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В продукции заведения специалисты обнаружили сальмонеллу. Заболевшим было проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя.

Ведомство установит предприятия, снабжавшие кафе продукцией. Роспотребнадзор также инициирует ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением свыше 40 учеников школы-интерната имени Колмогорова при МГУ.

Информация о происшествии, как отмечается, получила "распространение в медиапространстве". О первоначально установленных в ходе следствия обстоятельствах Бастрыкину доложит глава ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов. 

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