Устали считать овец? Названы лучшие способы побороть бессонницу

Врач Бондаренко: для борьбы с бессонницей нужно заниматься спортом
Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry
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Это довольно опасное состояние, которое способно вызвать ряд проблем со здоровьем.
Как улучшить качество своего сна, изданию «Страсти» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.
Причиной бессонницы может стать переутомление. Большая загруженность на работе способна внести значительные изменения в график человека.
В результате режим дня начинает смещаться. Получается, что человек поздно ложится спать и рано встает.
Организм не успевает восстановиться и наступает бессонница. Специалист говорит, что она вызывает сбои в организме, человек начинает быстрее уставать.
Получается так, что сна не хватает, но спать не хочется. Все это происходит из-за большого количества стрессовых гормонов, которые вырабатывает эндокринная система.
Для борьбы с бессонницей врач советует заниматься спортом, хотя бы по десять минут в день гулять на свежем воздухе, правильно обустроить свое спальное место, принимать душ или ванну перед сном, обязательно убрать все гаджеты после 22:00.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как беспокойный сон влияет на человека.
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