Устали считать овец? Названы лучшие способы побороть бессонницу

Это довольно опасное состояние, которое способно вызвать ряд проблем со здоровьем.

Как улучшить качество своего сна, изданию «Страсти» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Причиной бессонницы может стать переутомление. Большая загруженность на работе способна внести значительные изменения в график человека.

В результате режим дня начинает смещаться. Получается, что человек поздно ложится спать и рано встает.

Организм не успевает восстановиться и наступает бессонница. Специалист говорит, что она вызывает сбои в организме, человек начинает быстрее уставать.

Получается так, что сна не хватает, но спать не хочется. Все это происходит из-за большого количества стрессовых гормонов, которые вырабатывает эндокринная система.

Для борьбы с бессонницей врач советует заниматься спортом, хотя бы по десять минут в день гулять на свежем воздухе, правильно обустроить свое спальное место, принимать душ или ванну перед сном, обязательно убрать все гаджеты после 22:00.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как беспокойный сон влияет на человека.