Ученые раскрыли тайну каменной стены на дне Балтийского моря

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

PNAS: стена на дне Балтийского моря могла быть частью охотничьих сооружений

Ученые раскрыли тайну каменной стены на дне Балтийского моря

Фото: Из открытых источников

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Рукотворное сооружение обнаружили случайно.

Древняя стена на дне Балтийского моря могла быть частью охотничьих угодий. К такому выводу пришла международная группа исследователей, сообщает журнал PNAS.

Ученые считают, что древней стене длинной около километра, обнаруженной на дне Мекленбургского залива, около десяти тысяч лет. Сооружение состоит из 1400 камней, которые служили опорой для 300 крупных валунов. Она могла быть возведена охотниками-собирателями и служить тропой для людей, преследующих оленей. Вероятно, стена стояла на берегу озера или пруда.

«Когда вы преследуете животных, они следуют за этими структурами, а не пытаются их перепрыгнуть», — считает немецкий ученый Якоб Герсен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что впервые удалось прочесть обуглившийся из-за Везувия античный свиток.

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